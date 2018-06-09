В Праге откроется троллейбусное движение

Эва Туречкова
09-06-2018
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В Праге снова начнут ходить троллейбусы. Троллейбусная линия номер 58 откроется 1 июля и соединит Пальмовку с районом Летняны. Электробусы, оснащенные токоприемниками, будут часть своего пути - а именно длинный подъем на Просек - преодолевать за счет подзарядки. В рамках пилотной эксплуатации троллейбусы начнут ходить лишь раз в час.

Первый троллейбус на территории Праги отправился в свой путь 80 лет назад, 9 августа 1936 года. Троллейбусное движение в пражской столице перекрылось в октябре 1972 года.

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