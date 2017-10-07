В Праге откроется первый чешский мегаплекс с 18 кинозалами

Число чешских мультиплексов во вторник повысится до 30-и. Компания Cinema City 11 октября откроет в торговом центре Ходов, где будут представлены более 300 магазинов и более 160 брендов, кинотеатр Мегаплекс, которых до сих пор в мире насчитывалось лишь десять. Несмотря на обязывающее название, Мегаплекс будет располагать не двадцатью и более кинозалами, а лишь 18, включая 4DX.

Общая вместимость кинотеатра Ходов составит 2629 зрительских мест. Вместимость пражского мультиплекса Летняны, тем не менее, более внушительна, - например, 2668 зрительских мест, сообщает Чешское информационное агентство ЧТК.