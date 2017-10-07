В Праге откроется первый чешский мегаплекс с 18 кинозалами

Лорета Вашкова
07-10-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Число чешских мультиплексов во вторник повысится до 30-и. Компания Cinema City 11 октября откроет в торговом центре Ходов, где будут представлены более 300 магазинов и более 160 брендов, кинотеатр Мегаплекс, которых до сих пор в мире насчитывалось лишь десять. Несмотря на обязывающее название, Мегаплекс будет располагать не двадцатью и более кинозалами, а лишь 18, включая 4DX.

Общая вместимость кинотеатра Ходов составит 2629 зрительских мест. Вместимость пражского мультиплекса Летняны, тем не менее, более внушительна, - например, 2668 зрительских мест, сообщает Чешское информационное агентство ЧТК.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 