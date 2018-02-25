В Праге осуществлено задержание по требованию Интерпола

Турецкое агентство Anadolu и сервер Daily Sabah сообщили об аресте в Праге бывшего сопредседателя курдской Партии «Демократический союз» Салиха Муслима. Чешская столичная полиция подтвердила лишь задержание по требованию турецкого Интерпола 67-летнего иностранца. Личность человека ныне находящегося в камере предварительного задержания не уточняется.

В приоритетном списке разыскиваемых лиц имя Салиха Муслима появилось в середине февраля.

Агентство Anadolu пишет, что Турция намерена передать Чехии требование об экстрадиции задержанного, которое рассмотрит чешский суд.