В Праге осуществлено задержание по требованию Интерпола

Антон Каймаков
25-02-2018
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Турецкое агентство Anadolu и сервер Daily Sabah сообщили об аресте в Праге бывшего сопредседателя курдской Партии «Демократический союз» Салиха Муслима. Чешская столичная полиция подтвердила лишь задержание по требованию турецкого Интерпола 67-летнего иностранца. Личность человека ныне находящегося в камере предварительного задержания не уточняется.

В приоритетном списке разыскиваемых лиц имя Салиха Муслима появилось в середине февраля.

Агентство Anadolu пишет, что Турция намерена передать Чехии требование об экстрадиции задержанного, которое рассмотрит чешский суд.

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