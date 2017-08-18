В Праге награждены военнослужащие, вернувшиеся из зарубежных военных миссий

Ольга Васинкевич
18-08-2017
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В пятницу в Праге почти 60 военнослужащих на Виткове было награждено медалями за службу в зарубежных миссиях. В Чешскую Республику они вернулись из Афганистана, где тренировали пилотов вертолетов и служили в штаб-квартире миссии, из Ирака, где обучали иракских пилотов на чешских истребителях L-159, и с Голанских высот, где наблюдали в рамках миссии ООН за соблюдением израильско-сирийского перемирия.

Военнослужащих за их работу поблагодарили глава Генштаба Йозеф Бечварж и заместитель министра обороны Якуб Ландовский.

В настоящее время в чешской армии служит около 9000 военных, имеющих опыт с зарубежными миссиями.

 
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