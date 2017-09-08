В Праге начинается праздник урожая «Летние дожинки»

Катерина Айзпурвит
08-09-2017
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В чешской столице начинается традиционный праздник урожая «Летние дожинки», в рамках которого будут открыты рынки фермерских товаров. Собственные мероприятия проведут различные земледельческие союзы.

В субботу, 9 сентября, праздничная костюмированная процессия проследует от Министерства сельского хозяйства до парка Летна. На проведение праздника урожая из бюджета выделено 3,5 млн крон (135 тыс. евро). Ожидается, что участие в торжествах примет от 15 000 до 20 000 зрителей. 8 и 9 сентября Национальный сельскохозяйственный музей открыт для бесплатного посещения.

 
 
 
 
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