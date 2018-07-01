В Праге начался XVI Всесокольский слет

Тысячи «соколят», членов физкультурной и патриотической организации «Сокол» прошли в рядах торжественного шествия, которым начался в чешской столице XVI Всесокольский слет. В этот раз торжество посвящено 100-летию со дня основания независимой Чехословакии.

Организаторы заявили об участии в марше 13 тысяч участников. В колонне шли не только чешские и словацкие «соколята», но также члены организации, съехавшиеся в Прагу со всех концов света – из США, Сербии, Дании, Швейцарии, Австралии и множества других стран. Колонна «Сокола» прошла через центр города, где ее встретил духовой оркестр.

Спортивная организация «Сокол» была основана в 1862 году Ярославом Тыршем и Индржихом Фюгнером. В настоящее время в Чехии зарегистрировано около 1150 сокольских спортивных залов. В «Соколе» состоит около 160 тысяч человек, благодаря чему он входит в число крупнейших общественных организаций Чехии.