В Праге и Брно почтили память словацкого журналиста, ставшего жертвой убийства

Катерина Айзпурвит
02-03-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Несколько сотен человек, главным образом молодежи, собрались вечером 2 марта перед посольством Словакии в Праге. Около 1000 жителей Брно прошли по городу маршем под лозунгом «Мы не хотим обратно в 90-е! Марш за Яна и Мартину». С речью к собравшимся на пл. Свободы в Брно обратились председатель Синдиката журналистов ЧР Ярослав Бобек и публицист Лудек Навара, которые назвали убийство запугиванием прессы, «чтобы она боялась говорить правду».

В Братиславе траурное шествие, приуроченное к похоронам журналиста и его подруги, прошло под транспарантами «Нападение на журналиста = нападение на всех нас».

Тела Яна Куциака и Мартины Кушнировой были обнаружены полицией вечером 25 февраля в их доме в городе Велка Мача. Журналистское расследование о связи словацких политиков с итальянской мафией как причина убийства остается приоритетной версией полиции.

Статьи на ту же тему
Вилла Крамаржа, фото: Ондржей Томшу

Резиденция премьера – самая русская из пражских вилл

Сегодня мы побываем в вилле Крамаржа, которая носит имя своего хозяина – первого премьера независимой Чехословакии. Сегодня это здание принадлежит…
Фото: Мартина Шнайбергова

В Праге проходит «Мене Текел» - фестиваль против тоталитаризма

В эти дни в Праге проходит уже в двенадцатый раз Международный фестиваль против тоталитаризма «Мене Текел». Его главная задача - не дать…
Фото: Мартина Шнайбергова

Компартия: кровь на руках и кресла в парламенте

Окровавленные слепки ладоней, серп, молоток, тазик с водой – эти предметы были приготовлены для посетителей штаб-квартиры чешской компартии…
Далее об этом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 