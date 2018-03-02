В Праге и Брно почтили память словацкого журналиста, ставшего жертвой убийства

Несколько сотен человек, главным образом молодежи, собрались вечером 2 марта перед посольством Словакии в Праге. Около 1000 жителей Брно прошли по городу маршем под лозунгом «Мы не хотим обратно в 90-е! Марш за Яна и Мартину». С речью к собравшимся на пл. Свободы в Брно обратились председатель Синдиката журналистов ЧР Ярослав Бобек и публицист Лудек Навара, которые назвали убийство запугиванием прессы, «чтобы она боялась говорить правду».

В Братиславе траурное шествие, приуроченное к похоронам журналиста и его подруги, прошло под транспарантами «Нападение на журналиста = нападение на всех нас».

Тела Яна Куциака и Мартины Кушнировой были обнаружены полицией вечером 25 февраля в их доме в городе Велка Мача. Журналистское расследование о связи словацких политиков с итальянской мафией как причина убийства остается приоритетной версией полиции.