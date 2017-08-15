В текущем году в Праге быстрее всего прибывает число туристов из Азии и России. В рейтинге стран, откуда в Чешскую Республику приезжает больше всего туристов, Россия улучшила результаты на две позиции и заняла третье место. Так, за первое полугодие 2017 года в Чехию приехало 188.000 гостей из России. Южная Корея заняла шестую позицию, а Китай – восьмую. Туристы из Азии ныне составляют 18,2% от общего числа иностранцев, посещающих ЧР. Такие данные стали известны из анализа, проведенного Prague City Tourism за первое полугодие 2017 года. Первое место в рейтинге по-прежнему занимает Германия, второе – США.