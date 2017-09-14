В Праге будет протестовать 1500 человек

Около 1500 работников, членов профсоюзов из регионов приехали в чешскую столицу, чтобы продемонстрировать силу и единство накануне важных переговоров с работодателями. Руководство Чешско-моравской конфедерации профсоюзов накануне на своем официальном сайте опубликовало рекомендации членам профсоюза, где говорится о том, какую прибавку к зарплате должны потребовать работники различных профессий.

В первом квартале 2017 года в частном секторе трудилось около 3,73 млн человек. Средняя зарплата составила 29 462 кроны, увеличившись в годовом сравнении на 6,2%. При этом более половины работников зарабатывала менее 24,7 тыс. крон.