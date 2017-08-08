На фасаде дома номер 36 на Розводовой улице (Прага-4), где расположена штаб-квартира общества «Чехословацкая эмиграция», будет установлена мемориальная доска, посвященная композитору Яромиру Вайнбергеру (1896–1967). Известность композитор приобрел блягодаря опере «Шванда-волынщик» (1927), в которой он опирался на традиции чешских классиков. В 1931 г. это произведение было поставлено в «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке. С 1939 г. композитор жил в США. Среди его произведений – оперы «Любимый голос» (1931), «Валленштейн» (1937), балет «Похищение Эвелины» (1915), симфония «Линкольн» (1941), оперетты, пьесы для оркестра.