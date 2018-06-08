В полицию Брно поступило из-за постановки «Ваше насилие, наше насилие» уже 12 жалоб

В связи с постановкой спектакля «Ваше насилие, наше насилие», которая прошла в театре Husa na provázku («Гусыня на веревочке») 26 мая текущего года, в полицию города Брно поступило уже 12 жалоб.

Напомним, что спектакль был прерван тремя десятками активистов движения «Порядочные люди» (Slušní lidé), которые начали свистеть и шуметь при появлении на сцене обнаженных актеров. Это, в свою очередь, вызвало протесты обычных зрителей. Возобновить представление удалось лишь после вмешательства антиконфликтной полиции.

В спектакле, который вызвал всеобщий ажиотаж, появляется, например, персонаж, изображающий Иисуса Христа, насилующего мусульманку.