Новости В пльзеньских ресторанах туалеты для всех нуждающихся

30-12-2016 11:32 | Ольга Васинкевич

Многие туристы сталкивались с тем, что туалеты в чешских ресторанах предназначены только для клиентов заведения. Отныне данное правило отменяет ряд ресторанов города Пльзень. С января двери этих заведений будут украшать таблички с надписью «Туалет бесплатно» («WC zdarma»). Щедрых владельцев заведений ожидает вознаграждение: администрация города сделает им скидку при оплате аренды площади перед рестораном для установки уличного кафе в летнее время, а также при оплате рекламы в городском туристическом справочнике.

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В Праге совершил вынужденную посадку самолет из-за угрозы взрыва бомбы 30-12-2016 23:40 | Ольга Васинкевич В старом аэропорту в Рузыне в Праге в пятницу вечером совершил вынужденную посадку самолет, выполнявший рейс из Испании в Варшаву. Пилот сообщил, что на палубе находится мужчина, угрожающий взрывом бомбы. Угрожавшего мужчину польской национальности уже задержала полиция, сообщил Чешскому телевидению министр иностранных дел Милан Хованец. Пассажиры самолета были эвакуированы, на месте проводит осмотр пиротехник.

Коллекционеры потратили на чешских аукционах рекордные суммы 30-12-2016 17:56 | Ольга Васинкевич Оборот чешских аукционов изобразительного искусства стал в 2016 году рекордным и впервые преодолел границу одного миллиарда крон (37 млн. евро). По предварительной информации, коллекционеры потратили за текущий год на чешских аукционах более 1,257 миллиарда крон (46,5 млн. евро). 2016 год стал рекордным для рынка с искусством и в других аспектах. Спустя три года, значительно изменился так называемый top ten – лучшая десятка. Для приобретения десяти самых дорогих картин года потенциальному претенденту понадобилось бы рекордных 240 миллионов крон (8,8 млн. евро). Самым дорогим произведением искусства, ушедшим с молотка в 2016 году, стала картина Франтишека Купки Protihodnoty («Эквиваленты»). Покупатель заплатил за нее на ноябрьском аукционе 62 миллиона крон (2,3 млн. евро).

Пражский аэропорт обслужил в 2016 году 13 миллионов пассажиров 30-12-2016 16:04 | Ольга Васинкевич Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела в пятницу обслужил 13-миллионного пассажира за 2016 год, тем самым установив новый рекорд по количеству обслуженных людей. Об этом проинформировал в пятницу аэропорт в своем пресс-релизе. В 2015 году крупнейший чешский аэропорт обслужил 12,03 миллиона пассажиров. Больше всего путешественников прошло через него в 2008 году – 12,6 миллиона человек. Из пражского аэропорта имени Вацлава Гавела пассажиры могут без пересадки попасть в 105 мест в 39 странах мира.

Прогноз погоды на 31 декабря 30-12-2016 14:47 | Ольга Васинкевич В субботу, 31 декабря, в Чехии ожидается ясная, сухая погода, местами – облачно. Самые низкие температуры от -5 до -9 °C. В течение дня столбик термометра поднимется до максимальной отметки от 0 до +4 °C. Ветер слабый, переменных направлений до 4 м/с.

На Новый год в Праге можно пойти в театр, кино и покататься на пароходе 30-12-2016 13:29 | Ольга Васинкевич Пражане и гости столицы смогут в последний день уходящего года посетить театральные представления, сходить в кино, а также принять участие в новогодней вечеринке на борту теплохода, плавающего по Влтаве, или поужинать в ресторане. Традиционно в пражских театрах в этот день проходят дневные и вечерние представления. Во многих местах города можно будет увидеть праздничные фейерверки и световые шоу. Однако главный фейерверк страны состоится 1 января в 18 часов. Некоторые рестораны готовят праздничные программы, в частности – для детей.

Министр сельского хозяйства М. Юречка: Чехия переживает сильнейший сельскохозяйственный кризис с 1989 года 30-12-2016 12:55 | Ольга Васинкевич За последние 20 месяцев Чешская Республика пережила самый сильный сельскохозяйственный кризис со времен «бархатной» революции. Такое заявление сделал в связи с падением цен на свинину и молоко министр сельского хозяйства Мариан Юречка. Причиной снижения цен на свинину и молоко стал перевес предложения на рынке, вызванный, помимо прочего, российским эмбарго. Таким образом, земледельцы были вынуждены продавать свой товар по сниженной цене. Государство выделило на поддержку отрасли внеочередные дотации, а министр поблагодарил земледельцев за то, что кризисный период не сопровождался акциями протеста.

Чехи и британцы создали самый мощный лазер в мире 30-12-2016 11:52 | Ольга Васинкевич Чешские ученые при сотрудничестве с британцами превзошли команды конкурентов из США, Японии и Франции и разработали экстра-мощный лазер. «За последние 15 лет, когда ученые по всему миру работали над аналогичной задачей, это никому не удалось, мы стали первыми»,- сообщил агентству ČTK глава лазерного центра HiLASE, расположенного в Долних Бржезанах у Праги, Томаш Моцек. Мощность 1000 Вт позволяет лазеру работать быстрее и эффективнее, то есть обрабатывать большие по размеру площади материалов. Его возможности хотят в самое ближайшее время опробовать компании из Чешской Республики и из-за рубежа, например, в области авиапромышленности. Возможности лазера нового поколения под названием Bivoj могут использовать компании во всех областях, где существует необходимость улучшить качества специального металлического материала, поскольку лазер обеспечивает значительный и мгновенный результат.

В пльзеньских ресторанах туалеты для всех нуждающихся 30-12-2016 11:32 | Ольга Васинкевич Многие туристы сталкивались с тем, что туалеты в чешских ресторанах предназначены только для клиентов заведения. Отныне данное правило отменяет ряд ресторанов города Пльзень. С января двери этих заведений будут украшать таблички с надписью «Туалет бесплатно» («WC zdarma»). Щедрых владельцев заведений ожидает вознаграждение: администрация города сделает им скидку при оплате аренды площади перед рестораном для установки уличного кафе в летнее время, а также при оплате рекламы в городском туристическом справочнике.

Институт по изучению тоталитарных режимов отметит основание «Хартии 77» 30-12-2016 11:00 | Ольга Васинкевич Зарубежной выставкой и кампанией в сети Twitter Институт по изучению тоталитарных режимов планирует отметить 40-летие с момента основания «Хартии 77». Значение этого общества, которое боролось за соблюдение прав человека, Институт по изучению тоталитарных режимов представит за рубежом при сотрудничестве с Чешскими центрами и МИД ЧР в марте, сообщил заместитель директора института Ондржей Матейка. Еще раньше, с 6 по 26 января, пройдет уличная выставка на площади Вацлава Гавела о самых известных личностях «Хартии 77», а на месте в районе Прага 6, где Вацлав Гавел и Павел Ландовский с декларацией скрывались на автомобиле от коммунистической Службы госбезопасности, будет установлен временный памятник.