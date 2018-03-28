В Пльзене дети и пенсионеры получат право бесплатного пользования городским транспортом

Как сообщается в пресс-релизе мэра города Пльзень, с сентября 2018 г. дети младше 15 лет и люди старше 65 лет могут получить право на бесплатный проезд в городском транспорте.

В настоящее время дети пользуются скидкой на оплату проезда в размере 75%, молодежь в возрасте от 15 до 26 лет – 50%. Люди в возрасте от 65 до 70 лет также платят половину стоимости, а старше 70 лет пользуются городским транспортом бесплатно. Пльзень намерен покрывать расходы на вводимые льготы из собственного бюджета.

Как сообщил агентству ČTK мэр Пльзеня Мартин Зрзавецкий, город рассматривает такое нововведение в контексте решения правительства о введении для студентов моложе 26 лет и людей старше 65 лет с 10 июня скидки в размере 75% на железнодорожные и автобусные билеты.