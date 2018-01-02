В первый день работы "обязательной" системы выдано 100 тысяч электронных рецептов

Более 100 тысяч электронных рецептов было выдано в Чехии в первый день функционирования обязательной системы регистрации «eRecept». Большую часть лекарств аптеки уже выдали пациентам. По словам министра здравоохранения Чехии Адама Войтеха, проблем в работе системы практически нет. Не работает лишь пересылка электронных рецептов посредством SMS. С 1 января 2018 года все выписанные рецепты врачи обязаны регистрировать в центральной базе данных.

По словам главы Минздрава, электронная система, например, поможет воспрепятствовать распространению фальшивых рецептов, которых в Чехии ежегодно выявляется до 450 тысяч. Система электронных рецептов позволяет выписать лекарство удаленно, без необходимости визита больного к врачу. Рассылка рецептов по электронной почте работает без проблем. Рассылка SMS, утверждает министр, будет запущена в течение нескольких дней.