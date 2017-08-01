В партийный список STAN включен бизнесмен Далибор Дедек

Катерина Айзпурвит
01-08-2017
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В партийный список движения «Старосты и независимые» (STAN) на осенних парламентских выборах войдет имя крупного бизнесмена, основателя фирмы Jablotron Далибора Дедека, который намерен формировать партийную платформу и заниматься поиском людей, способных привлечь голоса избирателей. В данный момент партия STAN начинает установку своей наглядной предвыборной агитации. Председатель движения STAN Петр Газдик сообщил, что некоторые мэры готовы отказаться от своего места в списке в пользу более сильных кандидатов.

 
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