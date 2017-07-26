Список для участия в парламентских выборах, представленный компартией от Карловарского края, возглавляет Ярослав Борка, в отношении которого на прошлой неделе было начато полицейское расследование. Борка проходит по делу об афере с миллиардными дотациями Евросоюза, направленными в Устецкий и Карловарский края (региональная программа «Северо-Запад»). Председатель компартии Чехии и Словакии Войтех Филип в интервью «Чешскому Радио» заявил, что Ярослав Борка и его однопартийцы уверены в беспочвенности обвинений и в том, что имя кандидата будет очищено от подозрений, поэтому не видит причин менять список.