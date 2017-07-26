В партийном списке коммунистов оказался кандидат, находящийся под следствием

Катерина Айзпурвит
26-07-2017
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Список для участия в парламентских выборах, представленный компартией от Карловарского края, возглавляет Ярослав Борка, в отношении которого на прошлой неделе было начато полицейское расследование. Борка проходит по делу об афере с миллиардными дотациями Евросоюза, направленными в Устецкий и Карловарский края (региональная программа «Северо-Запад»). Председатель компартии Чехии и Словакии Войтех Филип в интервью «Чешскому Радио» заявил, что Ярослав Борка и его однопартийцы уверены в беспочвенности обвинений и в том, что имя кандидата будет очищено от подозрений, поэтому не видит причин менять список.

 
 
 
 
 
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