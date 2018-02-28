В парламенте обсуждается закон об ответственности за поддержку идеологии ненависти

Парламент рассматривает проект поправки к закону, которой предусматривается уголовная ответственность за поддержку идеологии, призывающей к ненависти. С таким предложением выступила фракция SPD («Свобода и прямая демократия»), мотивируя свое предложение опасениями в связи с распространением в мире идеологии радикального ислама.

Председатель SPD Томио Окамура заявил, что поправка должна «защищать наши жизни от терроризма», когда теракты совершаются «в соответствии с уродливой исламской идеологией». «Лучше не будет, а будет только хуже, когда мусульманская диаспора откроет для себя нашу республику», – предупредил Окамура с парламентской трибуны.

Внесение такой поправки в уголовный кодекс ЧР поддержали также депутаты от партии гражданских демократов (ODS). Пиратская партия выступила против, указывая, что подобное изменение закона ставит под угрозу свободу слова. Депутат от христианских демократов (KDU-ČSL) Марек Выборны назвал предложенную новеллу «дешевым решением проблемы» и «проявлением юридического дилетантизма». Движение ANO заняло по данному вопросу нейтральную позицию.