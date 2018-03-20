В Париже открывается выставка Франтишека Купки, с сентября ее можно будет увидеть в Праге В парижской галерее Гран-Пале в среду открывается выставка, посвященная творчеству чешского художника Франтишека Купки с подзаголовком «Пионер абстракции». Посетители смогут познакомиться с более чем тремястами экспонатов, призванных «вернуть художнику жизнь и раскрыть тайны его ангажированной и неординарной личности», говорится в пресс-релизе музея на Елисейских полях.

Выставка возникла при участии нескольких музеев мирового значения, в том числе французского Центра Помпиду, венской Альбертины или нью-йоркского Музея Гуггенхайма.

С 7 сентября по 20 января 2019 г. будет большая часть экспонатов представлена также в пражском Валдштейнском манеже.