В память о жертвах теракта в Испании люди могут написать в книгу соболезнований

Ольга Васинкевич
22-08-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Все желающие почтить память жертв террористического акта в Каталонии могут написать в книгу соболезнований в Посольстве Испании в Праге. Она будет выставлена во вторник (с 10 до 16 часов) и среду (с 10 до 15 часов) в Институте Сервантеса в Праге. Жертвами теракта стало 15 человек.

В минувший четверг водитель грузовика наехал на людей на оживленной барселонской улице Ла Рамбла. Убито на месте было 13 человек, ранено – более 100, девять из которых по-прежнему находятся в критическом состоянии. По информации испанской полиции, террористическая группировка, состоявшая из 20 человек, в настоящий момент обезврежена. В стране продолжаются операции по обеспечению безопасности.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 