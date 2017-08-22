В память о жертвах теракта в Испании люди могут написать в книгу соболезнований

Все желающие почтить память жертв террористического акта в Каталонии могут написать в книгу соболезнований в Посольстве Испании в Праге. Она будет выставлена во вторник (с 10 до 16 часов) и среду (с 10 до 15 часов) в Институте Сервантеса в Праге. Жертвами теракта стало 15 человек.

В минувший четверг водитель грузовика наехал на людей на оживленной барселонской улице Ла Рамбла. Убито на месте было 13 человек, ранено – более 100, девять из которых по-прежнему находятся в критическом состоянии. По информации испанской полиции, террористическая группировка, состоявшая из 20 человек, в настоящий момент обезврежена. В стране продолжаются операции по обеспечению безопасности.