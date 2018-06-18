В память о парашютистах-героях Гейдрихиады установили мемориальные таблички

В православном храме св. Кирилла и Мефодия на ул. Ресслова в понедельник, 18 июня, состоялось торжественное собрание в память о героях так называемой Гейдрихиады, чехословацких парашютистах, осуществивших в ходе Второй мировой войны нападение на рейхспротектора Рейнхарда Гейдриха. Именно в этой церкви скрывались от нацистской мести парашютисты, обстрелявшие машину Гейдриха в столичном районе Либень.

Некоторые из бойцов Движения сопротивления погибли в результате последнего своего боя с нацистами, другие покончили жизнь самоубийством. В храме скончались Ян Грубый, Ярослав Шварц, Йозеф Валчик, Йозеф Габчик, Адольф Опалка, Ян Кубиш и Йозеф Бублик. Отныне о судьбе бойцов будут напоминать мемориальные доски с их именами.

За покушением на главу Протектората Чехии и Моравии последовала нацистская расправа, в результате которой погибли многие жители Чехословакии и были сожжены деревни Лидице и Лежаки.