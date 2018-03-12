В пальмовой оранжерее Оломоуца откроется уникальная выставка об Индонезии

26 марта в пальмовой оранжерее выставочного павильона Flora г. Оломоуц откроется выставка «Таинственная Индонезия, или Мир, о котором вы думали как о несуществующем». В экспозиции будет представлена атмосфера тропических лесов Новой Гвинеи и Соломоновых oстровов, флора и фауна, реалии и предметы обихода поселения горного племени Дани из уникальной этнографической коллекции. Этот народ продолжает соблюдать традиции каменного века.

Выставка является составной частью проекта TAM TAMY času. По словам путешественника и инициатора выставки Рудольфа Шваржичека, экспозиция возникла на основе материалов и наблюдений таких выдающихся чешских личностей как Иржи Ганзелка, Мирослав Зикмунд и Милослав Стингл.

Программа просветительских музейных мероприятий к выставочному проекту продлится до октября.