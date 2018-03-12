В пальмовой оранжерее Оломоуца откроется уникальная выставка об Индонезии

26 марта в пальмовой оранжерее выставочного павильона Flora г. Оломоуц откроется выставка «Таинственная Индонезия, или Мир, о котором вы думали как о несуществующем». В экспозиции будет представлена атмосфера тропических лесов Новой Гвинеи и Соломоновых oстровов, флора и фауна, реалии и предметы обихода поселения горного племени Дани из уникальной этнографической коллекции. Этот народ продолжает соблюдать традиции каменного века.
Выставка является составной частью проекта TAM TAMY času. По словам путешественника и инициатора выставки Рудольфа Шваржичека, экспозиция возникла на основе материалов и наблюдений таких выдающихся чешских личностей как Иржи Ганзелка, Мирослав Зикмунд и Милослав Стингл.
Программа просветительских музейных мероприятий к выставочному проекту продлится до октября.
Судьбы чехов в России – строки и подстрочник
Глава МИД: В деле Салиха Муслима Чехия будет действовать в соответствии с законом
Евгений Никулин в пражской тюрьме – между Москвой и Вашингтоном
Турция направила Чехии ноту протеста в связи с освобождением курдского политика
Пражский суд освободил из-под стражи задержанного курдского политика