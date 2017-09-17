В отпусках чехи больше опасаются плохой погоды, чем террористов

Ольга Васинкевич
17-09-2017
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Во время отпусков чехи более всего опасаются плохой погоды, болезней и некачественного жилья. Того, что во время отпуска будет идти дождь боится 68% граждан Чехии. В то же время страх перед терактами испытывает 38% опрошенных. Больше всего их боятся люди в возрасте старше 55 лет. Такие данные стали известны из исследования, проведенного страховой компанией ERV.

В этом году любимым занятием чехов в отпусках стало принятие солнечных ванн у воды (37%). Исследованию достопримечательностей и прогулкам по городу более всего посвящало себя 18% опрошенных. Аналогичное число респондентов с наибольшим удовольствием ходило в походы. Секс в отпуске стал любимым занятием для 8% чешских граждан.

 
 
 
 
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