В отпусках чехи больше опасаются плохой погоды, чем террористов

Во время отпусков чехи более всего опасаются плохой погоды, болезней и некачественного жилья. Того, что во время отпуска будет идти дождь боится 68% граждан Чехии. В то же время страх перед терактами испытывает 38% опрошенных. Больше всего их боятся люди в возрасте старше 55 лет. Такие данные стали известны из исследования, проведенного страховой компанией ERV.

В этом году любимым занятием чехов в отпусках стало принятие солнечных ванн у воды (37%). Исследованию достопримечательностей и прогулкам по городу более всего посвящало себя 18% опрошенных. Аналогичное число респондентов с наибольшим удовольствием ходило в походы. Секс в отпуске стал любимым занятием для 8% чешских граждан.