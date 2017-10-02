В открытый доступ переданы документы с данными агентов госбезопасности ЧССР

В открытый доступ выложена новая часть оцифрованных документов из архива госбезопасности ЧССР (StB). Более 1,5 млн отсканированных листов являются документами, относящимися к деятельности лиц, сотрудничавших с органами госбезопасности. Новые открытые данные относятся к документам, которые архивировались в виде микрофотографий.

Директор архива Светлана Птачникова, со ссылкой на вынесенный ранее вердикт Конституционного суда, подчеркнула, что наличие имени в списке агентов еще не означает, что человек осознанно сотрудничал с госбезопасностью. Она призвала исследователей быть осторожными в своих выводах.

Сегодня в распоряжении исследователей – в общей сложности почти 4,7 млн оцифрованных документов из архивов госбезопасности ЧССР, к которым может быть осуществлен Интернет-доступ, для получения которого необходимо лично зарегистрироваться в одном из филиалов архива.