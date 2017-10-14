В Оломоуце посвятят в сан двух новых епископов, выбранных Ватиканом

В субботу в Оломоуце будут посвящены в сан два новых епископа Оломоуцкой епархии Антонин Баслер и Йозеф Нузик. В июле их назначил на должность ауксилиариев (вспомогательных епископов) Папа Римский Франциск. На выдающееся событие, которое пройдет в соборе Святого Вацлава спустя почти 30 лет, прибудут тысячи верующих. Участие в нем примут также епископы из Чехии и представители епископских конференций из Словакии, Польши и Германии.

Посвящение в сан епископа – выдающееся событие для Оломоуцкой епархии. В последний раз оно проходило в 1990 году. Тогда ауксилиариями были назначены Йозеф Грдличка и Ян Граубнер. С повышением Яна Граубнера до сана архиепископа вспомогательным епископом оставался до февраля 2017 года Йозеф Грдличка. В соответствии с правом канонников, он покинул епархию по достижении возраста 75 лет.