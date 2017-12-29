В Новый год Пражский Град отметит 25-летие возникновения Чешской Республики

В честь четвертьвекового юбилея возникновения Чешской Республики в Пражском Граде 1 января 2018 г. пройдет ряд мероприятий. Торжественная смена караула на первом дворе в полдень пройдет в сопровождении исполнения музыкантами гимна страны. Если позволят погодные условия, там также будут присутствовать мотоциклисты почетного караула. Во дворе также пройдет смотр знаменосцев с государственным и военным флагами.

Посетители Града смогут осмотреть помещения Канцелярии президента. К юбилею будет приурочена выставка, на которой будет представлен оригинал Конституции страны, ряд исторических документов и высшие государственные награды. Часть экспозиции будет посвящена памяти Вацлава Гавела. Первые 5000 посетителей смогут поставить свои подписи в памятной книге. Также для желающих будет открыт вход под Президентским балконом на третьем внутреннем дворе Пражского Града.

Чешская Республика ведет отсчет своей истории с 1 января 1993 г., когда ЧСФР распалась на два самостоятельных государства.