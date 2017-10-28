В ночь с субботы, 28 октября, на воскресенье, 29 октября, Чехия переходит на зимнее время

В 03.00, в ночь с субботы, 28 октября, на воскресенье, 29 октября, стрелки часов в Чехии будут переведены назад, на 02.00. Чехия, как и все страны Евросоюза, переходит на зимнее время, которое продлится пять месяцев, до 25 марта 2018 г.

Переход на другое время не встречает однозначной поддержки — критики считают, что перевод часов нарушает внутренний биоритм человека и не приносит ожидаемой экономии энергетических ресурсов.

В ЕС активным противником отмены перевода стрелок часов выступает Польская крестьянская партия (PSL).