В ночь с субботы, 28 октября, на воскресенье, 29 октября, Чехия переходит на зимнее время

Катерина Айзпурвит
28-10-2017
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В 03.00, в ночь с субботы, 28 октября, на воскресенье, 29 октября, стрелки часов в Чехии будут переведены назад, на 02.00. Чехия, как и все страны Евросоюза, переходит на зимнее время, которое продлится пять месяцев, до 25 марта 2018 г.

Переход на другое время не встречает однозначной поддержки — критики считают, что перевод часов нарушает внутренний биоритм человека и не приносит ожидаемой экономии энергетических ресурсов.

В ЕС активным противником отмены перевода стрелок часов выступает Польская крестьянская партия (PSL).

 
 
 
 
 
 
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