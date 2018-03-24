В ночь на 25 марта Чехия вновь перейдет на летнее время

Антон Каймаков
24-03-2018
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Последнее мартовское воскресенье 2018 года будет в Чехии днем, когда страна вновь перейдет на летнее время. Произойдет это в 2 часа ночи. В этот момент все стрелки часов будут переведены на 1 час вперед.

Целью перевода стрелок официально является экономия электроэнергии, однако, критики этой ежегодной операции утверждают, что эффект от нее весьма незначительный. Наоборот ряд врачей и психологов говорят о неблагоприятном влиянии перевода часов на человеческий организм.

На территории Чехии впервые переход на летнее время осуществился во время Второй мировой войны в период существования Протектората Богемии и Моравии. В послевоенное время, после ряда изменений, официально режим летнего времени в Чехословакии был узаконен в 1979 году.

Переход на зимнее и летнее время внесен в общеевропейские нормативы. Чешское правительство подтверждает применение режима летнего и зимнего времени каждые 5 лет. Последний раз это произошло в 2017 году.

 
 
 
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