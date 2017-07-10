В связи с нелегальным производством амфетамина для шведского рынка государственный прокурор Чехии выдвинула обвинения против восьми граждан. В группу участников незаконного оборота наркотика входили люди в возрасте 30-64 лет. Им грозит тюремное заключение сроком от 10 до 18 лет, сообщил портал.irozhlas.cz. Лаборатория, где производились наркотики, была обнаружена в Чехии в прошлом году. По мнению экспертов, в ней было произведено минимум 3,5 тонны амфетамина, на продаже которого лица, организовавшие сеть по реализации наркотиков, получили бы в Швеции почти один миллиард крон. Первая чешская лаборатория по производству данного психоактивного вещества была основана недалеко от центра Яблонеца-над-Нисой, где злоумышленники были способны получить во время одного производственного цикла несколько десятков кг этого синтетического опиата. Согласно информации полиции, производительность в данном случае была выше, чем в более известных в Чехии случаях нелегального производства первитина.