В нелегальном производстве амфетамина для шведского рынка обвиняются 8 человек

Лорета Вашкова
10-07-2017
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В связи с нелегальным производством амфетамина для шведского рынка государственный прокурор Чехии выдвинула обвинения против восьми граждан. В группу участников незаконного оборота наркотика входили люди в возрасте 30-64 лет. Им грозит тюремное заключение сроком от 10 до 18 лет, сообщил портал.irozhlas.cz. Лаборатория, где производились наркотики, была обнаружена в Чехии в прошлом году. По мнению экспертов, в ней было произведено минимум 3,5 тонны амфетамина, на продаже которого лица, организовавшие сеть по реализации наркотиков, получили бы в Швеции почти один миллиард крон. Первая чешская лаборатория по производству данного психоактивного вещества была основана недалеко от центра Яблонеца-над-Нисой, где злоумышленники были способны получить во время одного производственного цикла несколько десятков кг этого синтетического опиата. Согласно информации полиции, производительность в данном случае была выше, чем в более известных в Чехии случаях нелегального производства первитина.

Лорета Вашкова
10-07-2017
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