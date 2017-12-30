В Музее чешского кузовостроения будут выставлены автомобили-ветераны, включая Praga Lady

В Музее чешского кузовостроения в г. Высоке Мыто в следующем году откроют выставку, посвященную истории пражского предприятия Олдржиха Углика, одной из лучших европейских кузовных компаний в свое время. Заказчиками фирмы являлись многие известные личности и аристократы.

Сохранилось, по всей видимости, лишь десять автомобилей-ветеранов, кузовы для которых были сделаны рабочими Олдржиха Углика, на выставке будет экспонироваться, скорее всего, половина этих раритетов. К их числу относится легендарная машина Praga Lady, про которую говорят, что она была предназначена для кинозвезды предвоенного чешского и немецкого кинематографа Лиды Бааровой, любовницы Йозефа Геббельса, или автомобиль, использовавшийся для рекламы фирмы Hašler, производителя знаменитых ментоловых леденцов «Гашлерки», из частной коллекции Эмиля Пршигоды.

Об этом ЧТК сообщил директор Регионального музея Высоке Мыто Иржи Юнек, который сотрудничает с Музеем чешского кузовостроения.