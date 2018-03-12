В Москве представят российскую постановку оперы Б. Мартину «Греческие пассионы»

16 марта в 13.00 в московском Чешском доме по адресу ул. 3-я Тверская-Ямская, 40/36 состоится презентация международного проекта «Греческие пассионы». Первая постановка в России приурочена к нескольким знаменательным датам: 100-летию создания Чехословакии, 60-летию со дня смерти чешского композитора Богуслава Мартину в 2019 году и 130-летию со дня его рождения, которое будет отмечаться в 2020 г.

Чешский центр проводит презентацию совместно с Екатеринбургским театром оперы и балета, где 19-22 апреля 2018 г. состоится премьера оперы. Либретто Никоса Казандзакиса и Богуслава Мартину создано по мотивам романа Никоса Казандзакиса «Христа распинают вновь». Дирижер-постановщик – Оливер фон Дохнаньи, режиссер-постановщик – Тадеуш Штрассбергер.