В Моравии расследуют смерть местного жителя при подозрении на отравление метиловым спиртом

Катерина Айзпурвит
01-10-2017
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По сообщению новостного сайта iDNES.cz, полиция расследует обстоятельства смерти жителя поселка Седлешовице, район Зноймо, при подозрении в отравлении метиловым спиртом. Полиция пока отказывается сообщить СМИ детали расследования.

Если информация о причинах летального исхода подтвердится, это станет новым витком «метанолового дела», в результате которого пять лет назад в Чешской Республике погибло несколько десятков человек, а производители контрафактного алкоголя, использовавшие ядовитый вид спирта, получили многолетние тюремные сроки.

 
 
 
 
 
 
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