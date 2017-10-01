В Моравии расследуют смерть местного жителя при подозрении на отравление метиловым спиртом

По сообщению новостного сайта iDNES.cz, полиция расследует обстоятельства смерти жителя поселка Седлешовице, район Зноймо, при подозрении в отравлении метиловым спиртом. Полиция пока отказывается сообщить СМИ детали расследования.

Если информация о причинах летального исхода подтвердится, это станет новым витком «метанолового дела», в результате которого пять лет назад в Чешской Республике погибло несколько десятков человек, а производители контрафактного алкоголя, использовавшие ядовитый вид спирта, получили многолетние тюремные сроки.