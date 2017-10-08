В Моравии открылся мемориал на месте лагеря для интернированных

В поселке Сватоборжице (область г. Годонин) открылся мемориальный комплекс на месте, где в 1914–1949 гг. находился лагерь для интернированных.

За свою историю лагерь использовался как карантин для словаков-эмигрантов, уезжающих в Америку, в годы Первой мировой войны в этих зданиях жили беженцы из Галиции, а в межвоенный период там был открыт дом инвалидов и престарелых из Брно.

С начала оккупации нацисты интернировали там членов семей участников Сопротивления и военных, сражавшихся за границей против гитлеровской Германии, а также евреев, которых затем перевозили в Терезин или Освенцим. После покушения на Гейдриха в 1942 г. туда отправили чехов, схваченных в ходе «гейдрихиады».

Условия содержания в лагере, который обнесли 4-метровым забором с колючей проволокой, был крайне тяжелыми, что привело к гибели десятков заключенных. В 1945 г. интернированные были освобождены. До 1949 г. лагерь служил местом заключения для этнических немцев и коллаборационистов, затем там была открыта ткацкая фабрика.

В музее комплекса экспонируется около 70 подлинных предметов, включая вещи, сделанные руками заключенных, документы и фотографии.