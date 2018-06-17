В Моравии открыли крест в память о массовом расстреле карпатских немцев в июне 1945 г.

Катерина Айзпурвит
17-06-2018
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Четырехметровый крест был торжественно открыт и освящен на холме Швейдске Шанце, неподалеку от г. Пршеров (Моравия), где в ночь с 18 на 19 июня 1945 г. чехословацкие военные расстреляли 267 карпатских немцев, словаков и венгров – 120 женщин, 72 мужчины и 75 детей, включая младенцев. Инициатором массового убийства выступил офицер Карол Пазур, впоследствии осужденный за свои действия, однако амнистированный президентом Клементом Готвальдом.

В церемонии открытия мемориала приняли участие представители Карпатонемецкого союза Словакии, местной администрации, историки и жители города. На кресте, изготовленном в мастерской художника по металлу Иржи Юрды, оставлены символические следы пуль и помещен терновый венец.

Историки считают это событие одним из самых жестоких примеров мести немецкоговорящему населению в послевоенной Чехословакии. Достоянием гласности расстрел стал лишь после «бархатной» революции, после чего активисты начали добиваться увековечения памяти погибших.

Катерина Айзпурвит
17-06-2018
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