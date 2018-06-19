В Моравии обнаружены комары – переносчики лихорадки Западного Нила

Эпидемиологи обнаружили в Южной Моравии комаров, переносящих смертельно опасное заболевание – лихорадку Западного Нила. Однако, как сообщает издание MFDnes, в Чехии пока не зафиксировано ни одного случая заражения человека этой болезнью после укуса комара. Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание с тяжелыми последствиями вплоть до летального исхода, лекарства против которого пока не найдено. Инкубационный период заражения составляет 14 дней.

На территорию Чехии вирус, по всей видимости, попал с перелетными птицами, мигрировавшими из Африки, от которых он перешел на комаров. Эпидемиологи не исключают, что очаги заражения могут присутствовать и в других регионах страны.