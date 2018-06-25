В Модлетицах открылся центральный склад продовольственных банков

Продовольственные банки страны смогут принимать более объемные партии продуктов питания и средств личной гигиены благодаря новому крупногабаритному складу, открывшемуся в логистическом центре в Модлетицах. На складе смогут одновременно храниться более 700 тонн продовольствия. До настоящего времени Чешская федерация продовольственных банков располагала 14 региональными складскими помещениями.
В Чехии, так же как и в других государствах, ежегодно проводится Национальный сбор пищевых продуктов, цель которого – оказать посильную помощь согражданам из социально слабых слоев населения. Посылки распределяться малоимущим семьям, пенсионерам и по детским домам.
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