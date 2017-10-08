В Млада-Болеславе состоялся первый демонстрационный полет копии самолета Caudron G3

В младоболеславском Музее авиации им. Методея Влаха, основанного в честь первого чешского авиаконструктора в 2014 году, в воскресенье, 8 октября, была представлена полная копия французского самолета Caudron G3 выпуска 1913 года.

Строительство копии заняло восемь лет. Это вторая в мире копия модели G3, построенной братьями Рене и Гастоном Кодрон и применявшейся военной авиацией Франции в первые два года войны не только для разведки.

Широкой общественности и любителям авиатехники «двойник» будет показан в июне 2018 года на Историческом дне авиации в городе Млада-Болеслав. «Воздушному судну еще предстоит пройти серию летных испытаний», – сообщил Чешскому информационному агентству ЧТК председатель совета благотворительного фонда «Самолет Метода Влаха» (Nadační fond letadlo Metoda Vlacha) Владимир Гандлик.