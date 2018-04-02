В МИД ЧР подтвердили, что три российских дипломата покинули страну

Три российских дипломата покинули территорию Чехии в предписанный им срок. Об этом Министерство иностранных дел Чехии официально уведомило Посольство России в Праге, сообщила Чешскому информационному агентству ЧТК пресс-секретарь чешского МИДа Ирена Валентова.
Чехия приняла решение о выдворении российских дипломатов в связи с делом бывшего российского агента Сергея Скрипаля. Трое чешских дипломатов в результате введения Москвой зеркальных мер обязаны покинуть территорию РФ не позднее 5 апреля.
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