В МИД ЧР подтвердили, что три российских дипломата покинули страну

Лорета Вашкова
02-04-2018
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Три российских дипломата покинули территорию Чехии в предписанный им срок. Об этом Министерство иностранных дел Чехии официально уведомило Посольство России в Праге, сообщила Чешскому информационному агентству ЧТК пресс-секретарь чешского МИДа Ирена Валентова.

Чехия приняла решение о выдворении российских дипломатов в связи с делом бывшего российского агента Сергея Скрипаля. Трое чешских дипломатов в результате введения Москвой зеркальных мер обязаны покинуть территорию РФ не позднее 5 апреля.

 
 
 
 
 
 
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