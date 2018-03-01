В метро Петербурга до чемпионата мира по футболу появится 4 новых чешских состава

Парк метрополитена Санкт-Петербурга пополнят четыре поезда типа «Нева», созданные на петербургском заводе «Вагонмаш» совместно с чешской компанией Škoda Transportation. По словам представителя городского метрополитена Юлии Шавель, новые поезда будут курсировать на Невско-Василеостровской линии метро.

В текущем году метро Северной столицы уже приняло в эксплуатацию три поезда «Нева». Ожидается, что остальные четыре поезда выйдут на линию к чемпионату мира по футболу, который состоится в России с 14 июня по 15 июля.