В метро Петербурга до чемпионата мира по футболу появится 4 новых чешских состава

Тимур Кашапов
01-03-2018
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Парк метрополитена Санкт-Петербурга пополнят четыре поезда типа «Нева», созданные на петербургском заводе «Вагонмаш» совместно с чешской компанией Škoda Transportation. По словам представителя городского метрополитена Юлии Шавель, новые поезда будут курсировать на Невско-Василеостровской линии метро.

В текущем году метро Северной столицы уже приняло в эксплуатацию три поезда «Нева». Ожидается, что остальные четыре поезда выйдут на линию к чемпионату мира по футболу, который состоится в России с 14 июня по 15 июля.

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