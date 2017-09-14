В Мельнике отмечают Праздник сбора винограда

С 15 по 17 сентября в городе Мельник будет отмечаться Праздник сбора винограда (vinobraní). Программа пройдет на нескольких площадках в историческом центре города, где будут построены три тематические сцены, на которых выступят артисты разных жанров.

Также планируется дегустация вин, экскурсии в Мельницкий замок в знаменитые погреба Йиржи Лобковица. Для детей будут поставлены аттракционы. Кульминация праздника – приезд и шествие через весь город короля Карла IV с супругой, который проверяет урожай винограда, дегустирует и оценивает урожай нынешнего года. Шествие королевской процессии состоится 16 сентября.