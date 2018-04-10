В марте 2018 г. безработица в Чехии снизилась до 3,5%

263 608 человек в марте 2018 г. числилось в списках бюро по трудоустройству Чешской Республики, что стало самым низким показателем с ноября 1997 г.

Таким образом, по данным Отдела труда и занятости ЧР, безработица на этот период составила 3,5%, что на 0,2% ниже, чем в феврале текущего года. В марте 2017 г. этот показатель составлял 4,8%.

В межгодовом сравнении число вакансий увеличилось более чем на 100 000. Больше всего рабочих мест предлагается в Праге и Центральной Чехии. Компаниям требуются каменщики, уборщики, рабочие разных специальностей, водители.