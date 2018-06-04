В мае 2018 г. выборы вновь выиграла бы партия ANO

Согласно опросу общественного мнения, проведенного агентством CVVM, если бы выборы в парламент проходили в мае 2018 г., из победителем вновь оказалась бы партия ANO, которую возглавляет Андрей Бабиш, набрав 29% голосов. Социал-демократы (ČSSD) и гражданские демократы (ODS) разделили бы второе место. «Пираты» набрали бы 11%, а коммунисты – 10,5%.

Пятипроцентный барьер смогла бы набрать партия SPD Томио Окамуры, получив 7,5%, и христианские демократы (KDU-ČSL), набрав 5,5%. При этом без парламентских кресел осталась бы TOP-09 (3%) и STAN (4,5%).

Аналитики отмечают, что поддержка партии ANO уже третий месяц держится около отметки 30%. Немного повысилась популярность социал-демократов, и несколько снизилось число сторонников партии «пиратов», отмечается в исследовании.