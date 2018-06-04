В мае 2018 г. выборы вновь выиграла бы партия ANO

Катерина Айзпурвит
04-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Согласно опросу общественного мнения, проведенного агентством CVVM, если бы выборы в парламент проходили в мае 2018 г., из победителем вновь оказалась бы партия ANO, которую возглавляет Андрей Бабиш, набрав 29% голосов. Социал-демократы (ČSSD) и гражданские демократы (ODS) разделили бы второе место. «Пираты» набрали бы 11%, а коммунисты – 10,5%.

Пятипроцентный барьер смогла бы набрать партия SPD Томио Окамуры, получив 7,5%, и христианские демократы (KDU-ČSL), набрав 5,5%. При этом без парламентских кресел осталась бы TOP-09 (3%) и STAN (4,5%).

Аналитики отмечают, что поддержка партии ANO уже третий месяц держится около отметки 30%. Немного повысилась популярность социал-демократов, и несколько снизилось число сторонников партии «пиратов», отмечается в исследовании.

Статьи на ту же тему
Андрей Бабиш и Mилош Земан, фото: ЧТК / Шиманек Вит

Старый новый премьер принес присягу

Президент ЧР Mилош Земан в среду, 6 июня, повторно назначил председателя движения ANO Андрея Бабиша, ставшего победителем парламентских…
OLAF, фото: ЧТ24

Премьер-министр усомнился в независимости Европейского бюро по борьбе с мошенничеством

Премьер-министр Андрей Бабиш настаивает на своем мнении относительно независимости Европейского бюро по борьбе с экономическими преступлениями…
Фото: ЧТК / Камарит Михал

Вацлавская площадь кричала премьеру: «Ганьба!»

Фигура премьер-министра Андрея Бабиша, возглавляющего правительство в отставке, продолжает вызывать резкое неприятие у части чешского общества.…
Далее об этом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 