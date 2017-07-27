В Либереце стартует фестиваль «Венецианская ночь»

Тимур Кашапов
27-07-2017
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27 июля в Либереце начинается «Венецианская ночь» – чешский музыкальный фестиваль рок-музыки с многолетней традицией, впервые состоявшийся в 1993 году на Малой Скале в Чешском рае. На этот раз мероприятия пройдут в спортивном комплексе Vesec. На нескольких сценах зрители смогут увидеть выступления более ста чешских и зарубежных исполнителей, включая легендарную британскую рок-группу Status Quo. Программой предусмотрено множество сопроводительных спортивных и развлекательных мероприятий. Более подробная информация на сайте www.benatska.cz.

 
 
 
 
 
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