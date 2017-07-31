В лесах рядом с местечком Зволе в районе Прага -запад прячется семимесячная пума по имени Максик, сбежавшая около полуночи из частного зоопарка Зволе. По словам директора зоопарка Toмаша Maхача, животное не представляет опасности для человека и, по всей видимости, где-то прячется. Пуму разыскивают восемь сотрудников зоопарка, к которым присоединились их коллеги, а также полицейские. Об этом сообщило "Чешское радио". Директор зоопарка Томаш Махач информировал, что пума оказалась на свободе в результате того, что клетка была повреждена неизвестным злоумышленником. Расследованием дела занялась полиция.