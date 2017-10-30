В Крушных горах и Карловарском крае выпал снег

Катерина Айзпурвит
30-10-2017
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На высоких отметках Крушных гор и Карловарского края вечером 29 октября выпал снег. Как сообщает Чешский гидрометеорологический институт, снежный покров толщиной несколько сантиметров отмечен на вершинах Клиновец и Божий Дар.

По прогнозам синоптиков, 30 октября нам может сохранятся низкая температура воздуха, а порывы ветра могут достигать скорости 70 км/ч.

Снег затрудняет движение транспорта в этих районах. Ряд шоссе в Крушных горах остается закрытым после вчерашнего урагана из-за поваленных деревьев.

 
 
 
 
 
 
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