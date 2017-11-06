В Кромержиже начались «Дни Эстонии»

Катерина Айзпурвит
06-11-2017
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В рамках фестиваля «Дни Эстонии» в моравском городе Кромержиж пройдут выступления фольклорных коллективов, фотовыставка, дегустация национальных эстонских блюд. Программа, посвященная культуре и истории страны, занимающей в настоящий момент пост председателя Евросоюза, продлится до пятницы.

8 ноября в местном кинотеатре пройдет показ эстонской трагикомедии «Сбор грибов». В мэрии Кромержижа состоится круглый стол, посвященный успехам Эстонии в области перехода на цифровой формат и возможности использования опыта этого балтийского государства другими странами ЕС, включая Чехию.

 
 
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