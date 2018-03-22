В Кралупы-над-Влтавой произошел взрыв на химкомбинате

По меньшей мере шесть человек погибло в результате взрыва на территории крупного химического комбината в городе Кралупы-над-Влтавой в Центральной Чехии. На место взрыва уже прибыли спасатели. В связи с этим было ограничено движение на трассе Кралупы-над-Влтавой – Велтрусы.

«Мы получили сообщение о взрыве, к месту происшествия стягиваются пожарные и медики», - подтвердила TN.cz представитель пожарных частей в Центрально-Чешском крае Владимира Керекова. Позже она сообщила, что у нее есть информация о шести погибших и нескольких тяжело раненых. Факт взрыва подтвердила и пресс-секретарь краевой полиции Маркета Йонова.