В Кралупы-над-Влтавой произошел взрыв на химкомбинате

Тимур Кашапов
22-03-2018
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По меньшей мере шесть человек погибло в результате взрыва на территории крупного химического комбината в городе Кралупы-над-Влтавой в Центральной Чехии. На место взрыва уже прибыли спасатели. В связи с этим было ограничено движение на трассе Кралупы-над-Влтавой – Велтрусы.

«Мы получили сообщение о взрыве, к месту происшествия стягиваются пожарные и медики», - подтвердила TN.cz представитель пожарных частей в Центрально-Чешском крае Владимира Керекова. Позже она сообщила, что у нее есть информация о шести погибших и нескольких тяжело раненых. Факт взрыва подтвердила и пресс-секретарь краевой полиции Маркета Йонова.

 
 
 
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