В конкурсе старшеклассников «Наука – мое будущее» победил проект варки пива

Катерина Айзпурвит
11-06-2018
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Лучшей работой старшеклассников на ежегодном конкурсе «Наука – мое будущее» признан проект варки пива под названием «Ферментация на практике». Трое учащихся гимназии им. Яна Неруды приготовили пиво по традиционному чешскому рецепту. Пиво получило название в честь их учебного заведения – «Нерудный лагер». Жюри также высоко оценило достижения Яна Шпачека, Оливера Климта и Яна Коржинка в ходе рекламирования своей продукции.

По словам победителей, самым сложным оказалось получить вкус напитка, сбалансировав содержание хмеля и солода, при поддержании в процессе приготовления нужной температуры. Один из гимназистов-лауреатов собирается сделать варку пива своей будущей профессией, поступив в химико-технологический вуз.

 
 
 
 
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