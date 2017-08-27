В конкурсе по добыче золота победила словачка Любица Тяжка

Без малого сто золотоискателей встретились в субботу уже в 42-й раз, чтобы соревноваться в конкурсе по добыче золота, который прошел в Золотых Горах в Есениках. Традиционный трофей абсолютного победителя – золотую сковороду старосты города на этот раз завоевала Любица Тяжка из Словакии. Лучшим среди мужчин стал Ян Корженарж, в женской категории победила еще одна словачка Даниэла Мучкова.

Конкурс уже многие годы проходит по одинаковому сценарию. Во время него соревнующиеся стоят по колена в емкости с водой и стремятся намыть как можно больше золотых песчинок из ведерка с песком. В каждой категории количество золотых песчинок в ведрах разное, их число известно лишь судьям. Если золотоискатель не найдет все песчинки, ему насчитываются штрафные минуты.

Добыча золота в Золотых Горах имеет богатую традицию. Первые упоминания об этом в письменных источниках относятся к 13 веку. В современности добыча золота в этих местах была завершена в середине 1990-х годов.