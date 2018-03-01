В Китае, по некоторым данным, был арестован советник Милоша Земана

Тимур Кашапов
01-03-2018
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Председатель совета директоров китайской группы CEFC (China Energy Company Limited) Хуасинь Е Цзяньмин, который является советником президента Чехии Милоша Земана, подозревается в совершении экономических преступлений. В этой связи он был допрошен китайскими правоохранительными органами, сообщает Reuters. По данным источников South China Morning Post, он был арестован 16 января по личному приказу председателя КНР Си Цзиньпина.

Е Цзяньмин является основателем CEFC. За последние несколько лет компания превратилась в быстрорастущий нефтяной и финансовый конгломерат с активами по всему миру и амбициями стать одним из энергетических гигантов Китая. CEFC отметилась и несколькими крупными инвестициями в Чехии. В частности, ей принадлежат 60% акций футбольного клуба «Славия», почти 50% акций авиакомпании Travel Service и 79,4% акций пивоваренной компании Pivovary Lobkowicz.

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