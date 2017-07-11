Жители Карловарского края в районах, прилегающих к городам Соколов и Хеб, почувствовали днем 11 июля несколько подземных толчков. Согласно предварительным данным Центрально-Европейского сейсмического центра автоматического контроля, сила землетрясения составила 3,5 балла по шкале Рихтера. По сообщению очевидцев, толчки напоминали вибрацию поверхности от проезжающего мимо грузовика. Небольшие землетрясения в Западной Чехии, где наблюдается ослабление земной коры, случаются достаточно часто; самое сильное было зафиксировано 21 декабря 1985 г. и привело к появлению трещин в стенах зданий в нескольких населенных пунктах и исчезновению воды в колодцах.